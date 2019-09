Shopping tedesco per la chimica novarese di Luca Orlando

In genere, viste le dimensioni relative, accade il contrario. Per una volta però è la chimica italiana a fare shopping in Germania, con il gruppo novarese Esseco in grado di conquistare Addcon.

Azienda basata in Sassonia, forte di 75 milioni di ricavi e 150 addetti, specializzata nei settori della chimica sostenibile per settore alimentare e mangimi, con prodotti che si allargano però anche a comparti decisamente diversi, come le soluzioni per lo scongelamento delle piste aeroportuali o degli impianti petroliferi.

Per Esseco, nata all’inizio degli anni ’20 a Milano nel quartiere della Bovisa, si tratta dell’ultimo tassello all’interno di una strategia di crescita “mista”, non solo basata sullo sviluppo organico ma che ha visto nel tempo la realizzazione di più operazioni di acquisizione all’estero e non solo.

Come accaduto nel 2012 con l’acquisizione di Bsa in Brasile, nel 2011 con Altair Chimica a Saline di Volterra (PI), nel 2008 con Brotherton Speciality Products nel Regno Unito. Nel 2019 la prima operazione ha riguardato la piemontese Hydrochem, azienda di Verbania a rischio chiusura e ora rilanciata con un nuovo investimento. Il secondo step dell’anno è invece quello annunciato ora in Germania, con l’operazione Addcon.

«Ci sono complementarietà importanti in termini di prodotto ma anche di mercato - spiega il direttore finanziario di Esseco Alberto Cambieri - perché con questo partner siamo ora in grado di entrare in Germania dalla porta principale. Addcon è inoltre ben strutturata in termini commerciali in Asia ed Europa dell’Est, dove noi siamo meno presenti. Mentre la nostra rete più strutturata in Nord America potrà dare ai loro prodotti opportunità aggiuntive».