Shopping, i turisti cinesi sono tornati a comprare (anche in Italia)

I turisti cinesi sono tornati non solo a viaggiare, ma anche a fare shopping all’estero. Italia inclusa. Attesa da molti operatori, la Golden Week 2023 (dal 29 settembre al 6 ottobre: una delle feste nazionali cinesi, celebra la fondazione della Repubblica Popolare il 1° ottobre 1949) ha rappresentato un’importante cartina di tornasole su più fronti: ha confermato da un lato la voglia dei cittadini dell’ex Celeste Impero di tornare a viaggiare ora che la legge lo consente (l’anno scorso, di questi tempi, le frontiere erano ancora chiuse a causa della politica zero Covid) e dall’altro l’ondata di “revenge shopping” legata ai viaggi sebbene in Cina il momento appaia critico, con il Pil appena sopra gli obiettivi governativi (+5,2%), e lo scoppio della bolla immobiliare.

Le destinazioni

La piattaforma di pagamento digitale Alipay ha dichiarato di aver registrato un aumento della spesa media dei cinesi durante la Golden Week rispetto al 2019, ma ha anche confermato che, per ora, a registrare maggior transazioni sono le destinazioni asiatiche - e quindi più vicine - come Hong Kong, Singapore e Malesia. Anche se proprio a Hong Kong quest’anno si sarebbe concentrato un turismo decisamente meno alto spendente rispetto al passato, o comunque viaggiatori cinesi meno propensi a fare acquisti di lusso nei mal della città a causa del cambio poco favorevole.

Complice una ripresa dei viaggi all’estero e di lungo raggio - secondo l’agenzia di viaggi web Filggy (che fa capo ad Alibaba Group) le richieste di visto per la Golden Week sono salite del 70% rispetto a quelle processate ad aprile in occasione dell’ultima grande festa nazionale cinese e le prenotazioni di voli hanno segnato un picco, i cinesi sono tornati in Europa e l’Italia, così come la Francia che la precede in classifica, è sempre nella top 10 delle destinazioni. Intanto, emergono una serie di destinazioni nuove che hanno fatto segnare crescite importanti rispetto al pre Covid tra cui l’Estonia e, fuori dall’Europa, il Qatar. Durante questa settimana, la spesa più consistente su Alipay è stata l’acquisto di beni, tra cui prodotti per la cura della pelle e prodotti duty free. Ad aumentare in modo significativo sono state le transazioni per pagare i trasporti: 16 volte in più rispetto al 2019.

A Milano boom dello scontrino

Anche Global Blue, operatore tax free leader in Europa, ha registrato un importante ritorno dei cinesi in Italia e in particolare a Milano, che da sempre assorbe la quota maggiore dello shopping dei turisti extra Ue. Questa volta il periodo di analisi è quello della settimana della moda e quindi quello immediatamente precedente alla Golden Week: secondo il report Global Blue e Lybra Tech i cinesi sono stati la seconda nazionalità per contribuzione (17%) dietro gli americani, ma hanno registrato lo scontrino medio più alto in assoluto: 2.066 euro, +36% rispetto al 2019.