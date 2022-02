Showroom virtuali, Hyphen cresce con le sfilate di moda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Triplicare il proprio fatturato entro il 2023 è possibile, anche lavorando con settori, come quello della moda, colpiti a fondo dal Covid.

Grazie all’accelerazione tecnologica imposta dalla pandemia Hyphen Group può scommettere su di un progetto di crescita economica e organizzativa estremamente ambizioso che guarda alla creazione di un vero e proprio passaporto digitale del prodotto.

Per ora i numeri sembrano dare ragione al piano della società: Hyphen, che aveva chiuso il 2019 a quota 7,3 milioni di fatturato, ha realizzato vendite, nell’anno appena concluso, per circa 12 milioni di euro, contando su un gruppo di lavoro in continua espansione, forte ora di oltre 130 dipendenti. Circa un centinaio invece sono le società clienti, tra cui alcuni gruppi internazionali della moda e del design dai nomi importanti, come Ferragamo, Valentino, Versace, Loro Piana, Gruppo Otb, Max Mara, Foscarini.

«Già nel 2015 ci siamo convinti di potere replicare la logica dell’identità digitale introdotta dalle pubbliche amministrazioni con strumenti come Spid anche in settori come quello del design e della moda», spiega Stefano Righetti, Ad e fondatore di Hyphen Group. «Il sistema moda, uno dei più creativi e produttivi che esistano ha convissuto per anni con un approccio molto analogico e artigianale, dove il supporto cartaceo aveva un ruolo ancora preponderante. Noi forniamo gli strumenti per superare questa impasse accompagnando le aziende in un percorso di digitalizzazionei».

La Pmi con sede a pochi chilometri dal Lago di Garda nei suoi 20 anni di attività si è ritagliata uno spazio come punto di riferimento per un settore ora in piena evoluzione tecnologica.