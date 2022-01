Si allarga il divario tra utility e titoli oil

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dipendenza energetica. È il vulnus dell’Italia che periodicamente ritorna mettendo sotto pressione imprese e famiglie. L’ultimo rialzo record, nonostante gli interventi del Governo, ha pochi precedenti. Dal primo gennaio infatti sono scattati i nuovi aumenti che per il primo trimestre saranno del +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas. Una situazione che ha tenuto negli ultimi mesi in tensione le azioni delle utility, per i timori di interventi governativi: il gap di forza con le azioni petrolifere...