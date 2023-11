Si allarga la rivolta nel Myanmar, combattimenti al confine con l’India

I punti chiave Conquistati due accampamenti al confine con lo Stato indiano del Mizoram

Migliaia di civili in fuga al di là della frontiera

Coprifuoco e blindati nelle strade della capitale del Rakhine, Sittwe

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dal nostro corrispondente

NEW DELHI - Dopo aver conquistato le regioni al confine con la Cina, l’offensiva militare contro la giunta che dal 2021 è al potere nel Myanmar sta dilagando verso l’ovest del Paese, nelle aree montagnose che separano l’ex Birmania dall’India. Secondo un portavoce del Chin National Front, le truppe ribelli avrebbero già conquistato due postazioni sulla frontiera, una notizia che - pur senza aver ricevuto conferme ufficiali dai governi di New Delhi e Naypyidaw – sembra essere avvalorata dal fatto che nella giornata di ieri 43 soldati dell’esercito regolare birmano hanno cercato rifugio al di là del confine con lo Stato indiano del Mizoram.



Loading...

Secondo la Chin Human Rights Organisation i soldati fuggiti in India sarebbero stati responsabili in passato di atrocità verso la popolazione locale e avrebbero attraversato il confine per evitare rappresaglie. In serata New Delhi ha fatto sapere di avere riconsegnato alle autorità birmane 39 dei 43 uomini.

L’attacco sul fronte occidentale giunge dopo che alla fine di ottobre tre formazioni ribelli avevano messo da parte vecchie rivalità, si erano federate e avevano attaccato numerose postazioni dell’esercito regolare, comprese alcune caserme, nelle regioni settentrionali dello Stato di Shan, al confine con la Cina. Nel giro di pochi giorni di combattimenti i guerriglieri hanno assunto il controllo di tre città e due importanti vie di comunicazione con il Paese confinante. «Stiamo continuando i nostri attacchi nel nord dello Stato di Shan», ha spiegato martedì Kyaw Naing, un portavoce della Myanmar National Democratic Alliance Army.

Questa settimana è stata invece la volta di due Stati occidentali, Chin e Rakhine, dove lo schema si è ripetuto. L’attacco contro gli accampamenti dell’esercito regolare è scattato alle 4 di lunedì mattina e dopo diverse ore di combattimenti un gruppo di un’ottantina di ribelli ha assunto il controllo dei due insediamenti. «Andremo avanti – ha spiegato martedì il vice presidente del Chin National Front, Sui Khar – la nostra tattica è: dai villaggi, alle città, alla capitale».