Si apre il Salone Orientamenti dove gli studenti incontrano i manager

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Incontri tra studenti e grandi maneger dell’industria, ma anche una piattaforma online per aiutare i ragazzi tra gli 11 e i 26 anni ad affacciarsi più facilmente al mondo del lavoro. Queste e (molte) altre iniziative saranno messe in pista con il XXVI Salone Orientamenti, che si apre martedì 16 novembre (e durerà fino al 18) con una formula “mista”: in presenza ai Magazzini del cotone nel Porto antico di Genova e in versione digitale attraverso la piattaforma Orientamenti online, (https://www.orientamenti.regione.liguria.it).

Il titolo scelto per l’edizione 2021 è React, messaggio-slogan per invitare i giovani a non subire gli eventi ma a essere protagonisti del momento storico che stanno vivendo. Reagire, ripartire di slancio, insomma, è l’obiettivo su cui puntare secondo gli organizzatori della kermesse su orientamento, formazione e lavoro, che sono la Regione Liguria, tramite l’assessorato all’Istruzione guidato da Ilaria Cavo (nella foto), insieme con il comitato promotore costituito dall’Ufficio scolastico regionale, l’Università di Genova, la Camera di commercio di Genova e delle Riviere Liguri, il Comune e la Città metropolitana.

Loading...

Manager insegnanti

E proprio per stimolare gli studenti a essere reattivi, grandi manager dell’industria italiana aiuteranno i ragazzi delle scuole medie e dei licei nel loro percorso di orientamento scolastico. Giuseppe Bono, adD di Fincantieri, parlerà di come Progettare e costruire la sostenibilità (16 novembre, ore 11.30); Stefano Messina, ad del gruppo Messina, parlerà di sostenibilità portuale (16 novembre, ore 14.30); Alessandro Profumo, alla guida di Leonardo, punterà su Innovazione in azione (17 novembre, ore 11.30); Marco Piuri, ceo di Trenord, racconterà il progetto di treno ad idrogeno (17 novembre, ore 9.30); Franco Fontana, ceo di Esaote, spiegherà agli studenti il biotech medicale (17 novembre, ore 9.30); Giammatteo Manghi, ad di Cisco Italia proietterà i visitatori di Orientamenti nel futuro digitale (18 novembre, 11.30).

Secondo l’Osservatorio giovani realizzato dell’Istituto Toniolo, l’81% dei giovani italiani reputa che la carenza di orientamento nelle scuole rappresenti uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. Il 77,5% ha poche certezze sul proprio futuro professionale, in linea con i coetanei francesi (71,2%), inglesi (68,7%), spagnoli (63,3%) e tedeschi (60%). Il 40% degli studenti, inoltre, ha un’aspirazione lavorativa, ma non sa come realizzarla.

Piattaforma web

Sul fronte del web, dunque, dall’esperienza di Parole O_stili, maturata in cinque anni di dialogo con due milioni di studenti e 200mila insegnanti, arriva uno strumento per colmare questo gap. Si chiama #Miassumo, viene presentato nel giorno di apertura del salone ed è il primo progetto gratuito di orientamento scolastico rivolto agli studenti dagli 11 ai 26 anni.