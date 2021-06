Sì del Cdm al decreto reclutamento / Fino a 24mila assunzioni a tempo per i progetti Recovery Plan

Sono previste 24mila assunzioni a tempo determinato per un massimo di cinque anni per l’attuazione dei progetti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il provvedimento prevede la possibilità di assumere 16.500 laureati in materie giuridiche ed economiche per l'«ufficio del processo», altri 5.410 (diplomati e laureati) sempre alla Giustizia per il supporto tecnico informatico ai tribunali, mille «esperti multidisciplinari» per gli enti territoriali (costo 165 milioni, servirà un Dpcm), 500 (invece dei 350 previsti inizialmente) per la rendicontazione assicurata dalla Rgs alla commissione europea più eventuali altri 300 in caso di «motivate esigenze», 268 per la Transizione digitale a Palazzo Chigi e 67 per l'Agid.

