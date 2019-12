Si cercano 342mila lavoratori ma uno su tre è introvabile

«In Emilia Romagna, così come in Toscana, Abruzzo, Umbria ormai in un caso su due le aziende metalmeccaniche non riescono a trovare manodopera specializzata. E lo stesso vale per i periti metalmeccanici cercati anche da altri settori - racconta Sabrina De Santis, responsabile Education di Federmeccanica -. È ormai urgente una strategia nazionale sulla scuola. Un piano straordinario di orientamento verso le materie Stem anche attraverso la formazione dei docenti, in particolare quelli delle medie, e rafforzare il legame con le imprese».

Ancora oggi, del resto, si sceglie la scuola non tenendo conto dei possibili sbocchi occupazionali. Emblematico è il caso del Lazio dove, lo scorso anno, oltre il 60% di iscritti alle superiori ha scelto il liceo (mentre i contratti sono offerti dall’industria e quindi occorrerebbe una formazione tecnico-professionale). «Guardiamo alla chimica, per fare un altro esempio - aggiunge Raffaella Merlino, responsabile Capitale umano di Unindustria -. Gli iscritti a istituti tecnici e professionali, a indirizzo chimico, sono ancora pochi. Eppure le aziende del settore offrono tante opportunità. La prossima settimana Unindustria organizzerà a Latina una giornata di orientamento proprio sulla chimica. Tra Pmi day, iniziative di scuola-lavoro, supporto nel lancio di nuovi Its, visite in istituti scolastici e università, stiamo facendo la nostra parte. Ma non basta. Continueremo a sensibilizzare le Istituzioni affinché si accorcino le distanze con il mondo della formazione, aggiornando, in primis, la didattica e i laboratori, con strumenti al passo con le nuove esigenze produttive».