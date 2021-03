Si chiama Nft la nuova moda del mondo cripto: cosa sono i «non fungible token»

5' di lettura

Quasi 70 milioni di dollari per un’opera d’arte digitale da record,un mercato da 340 milioni di dollari per video e immagini esclusive di Lebron James e degli altri campioni del basket Nba, il primo tweet del fondatore di Twitter Jack Dorsey venduto per 2,5 milioni, l’immancabile Elon Musk che mette in vendita un suo tweet, dice di volerselo comprare per più di un milione di dollari e poi ritira l’offerta perchè non si fida troppo degli Nft.

Tutto questo succede nel mondo dei “non fungible token”, ...