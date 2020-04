Sì del Cdm al Def: consumi 2020 -7,2%, investimenti a picco Approvato uno scostamento di bilancio pari a 55 miliardi di euro con lo sforamento del deficit al 10,4% del Pil. «È una delle più grandi manovre di sempre necessaria per realizzare la cura shock che serve», così il sottosegretario Fraccaro di Nicola Barone

Coronavirus, Def da brivido: Pil -8%, 55 mld scostamento deficit

Dopo quasi tre ore di riunione è arrivato dal Consiglio dei ministri il sì al Def. Approvata anche la relazione alle Camere per chiedere l'autorizzazione allo scostamento di bilancio, pari a 55 miliardi di euro con lo sforamento del deficit al 10,4% del Pil. È «una delle più grandi manovre di sempre, necessaria per realizzare la cura shock che serve ad affrontare questa fase di difficoltà che il Paese sta attraversando» ha commentato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Covid-19 “cigno nero” dell’economia, senza Pil a +0,6%

È composto di cifre da scenario post bellico il nuovo quadro macroeconomico disegnato dall’esecutivo nel Documento di economia e finanza, stante l’inceretzza di mettere nero su bianco cifre in un contesto tanto friabile. «Se non si fosse materializzato il cigno nero della crisi epidemica, l'economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell'anno in corso. Tale ripresa avrebbe condotto ad una modesta espansione nel primo trimestre dell'anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6 per cento formulata nella Nadef di settembre 2019», si legge nel documenti sottoposto ai ministri.

A marzo calo peggiore, terzo trimestre rimbalzo Pil 9,6%

Secondo tutti gli scenari il virus avrà conseguenze durature sull'economia che non si esauriranno prima del primo trimestre del prossimo anno. Fino ad allora avanti a marce forzate con il distanziamento sociale e i protocolli di sicurezza per evitare il riaccendersi di nuovi focolai che non avrebbero altro effetto che il peggioramento di un quadro già pesantemente compromesso. «I dati sulla produzione e i consumi di elettricità, i trasporti e la fatturazione elettronica testimoniano di un calo senza precedenti dell'attività economica», si legge nella bozza del Def. Nelle stime «il mese di marzo registrerebbe il più forte calo congiunturale, seguito da un'ulteriore contrazione in aprile tenuto conto della decisione di mantenere in vigore le misure di contrasto all'epidemia adottate nella seconda metà di marzo. A ciò seguirebbe un parziale recupero del Pil in maggio e giugno, consentito dal graduale rilassamento delle misure di controllo attualmente in vigore». La contrazione del Pil su base trimestrale «sarebbe pari al 5,5 per cento nel primo trimestre e 10,5 per cento nel secondo trimestre. A queste fortissime cadute seguirebbe un rimbalzo del 9,6 per cento nel terzo trimestre e del 3,8 per cento nel quarto, che tuttavia lascerebbe il Pil dell'ultimo trimestre ad un livello inferiore del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019». Sull'anno la previsione è di -8%.

Redditi giù del 5,7%, ripresa nel 2021

Nel 2020 i redditi dei lavoratori dipendenti in Italia diminuiranno del 5,7%, anche per il ricorso massiccio alla cassa integrazione, ma la riduzione sarà comunque più contenuta di quella della spesa delle famiglie, la cui propensione al risparmio aumenterà superando il 13% su base annua. Considerando i contenuti del Def. I redditi dovrebbero tornare a crescere nel 2021, con un aumento del 4,6%.

Decreto aprile da oltre 50 mld: allarme dell'Upb sul Pil

Consumi 2020 -7,2%, investimenti a picco

L’emergenza Covid-19 peserà sui consumi e soprattutto sugli investimenti, che caleranno di una percentuale a due cifre. Secondo le previsioni i consumi dovrebbero registrare quest'anno un calo del 7,2% e gli investimenti fissi lordi del 12,3%. Le esportazioni sono previste crollare del 14,4% e le importazioni del 13,5%. Si tratta in questo caso di andamenti analoghi a quelli riscontrati in occasione della precedente crisi globale del 2008-2009.