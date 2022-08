Sì definitivo al giudice unico per liti fiscali fino a 3mila euro

È comunque fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso - nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni - la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte. Il debutto scatterà per le liti instaurate con ricorsi notificati dal 1° settembre 2023.

Definizione agevolata degli arretrati in Cassazione

Passa anche la definizione agevolata degli arretrati in Cassazione. La misura ha l’obiettivo di tagliare il grosso di queste pendenze, pari a circa 47mila cause. In caso di doppia sconfitta integrale dell’Entrate nei primi due gradi di giudizio, si potranno cancellare le liti fino a 100mila euro pagando il 5%, mentre qualora l’Agenzia abbia perso in tutto o in parte in uno solo dei gradi di merito, la sanatoria sarà rivolta alle liti fino a 50mila euro ma con il pagamento del 20 per cento.

Saranno definibili quelle pendenti al 15 luglio 2022, esclusi i contenziosi relativi a risorse proprie dell’Ue, come dazi e tariffe doganali, e dell’Iva all’importazione. Escluse anche tutte le cause sulle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Per ora le regole sono queste ma i margini per ampliare la sanatoria potrebbero anche ampliarsi dopo le elezioni. Rumors parlamentari ipotizzano anche un innalzamento a 250mila euro.