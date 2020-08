Si dimette il ceo di TikTok dopo il bando di Trump L’ex manager di Disney lascia dopo che il presidente Usa ha dato a Bytedance, che controlla la app cinese, 90 giorni per vendere le attività Usa

Microsoft prosegue le trattative per l'acquisto di TikTok

L’amministratore delegato di TikTok Kevin Mayer si è dimesso: il motivo è il decreto presidenziale con cui a inizio agosto, il presidente Donald Trump ha ordinato a Byyedance, società proprietaria della app cinese, di vendere le attività americane di TikTok entro 90 giorni, pena il bando dagli Stati Uniti, perché la app di brevi video con 100 milioni di utenti in Usa minaccia la sicurezza nazionale, è l’accusa della Casa Bianca.

Le dimissioni di Mayer, ex manager della Disney, sono l’ultimo episodio della saga Usa contro Cina per il controllo tecnologico dei dati: le autorità americane accusano la app cinese di lavorare per il regime di Pechino e raccogliere clandestinamente i dati degli utenti. Con una serie di decreti Trump ha colpito TikTok, WeChat e considera di colpire anche il colosso dell’ecommerce cinese Alibaba.

Mayer ha comunicato le dimissioni ai dipendenti oggi 27 agosto, prende il suo posto ad interim Vanessa Pappas, attuale general manager of TikTok. Nella lettera ai dipendenti Mayer ha annunciato l'intenzione di dimettersi “con grande dispiacere”.

La controffensiva cinese



Il 25 agosto, la piattaforma social per la condivisione di video brevi ha presentato una causa legale contro l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'ordine esecutivo,firmato il 6 agosto, che vieta qualsiasi transazione agli operatori statunitensi con la società tecnologica cinese ByteDance, a partire da 45 giorni dalla firma del provvedimento. Tra i convenuti della denuncia di 39 pagine acquisita da Xinhua figurano il presidente Trump, il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, e il Dipartimento del Commercio.

Secondo il documento, TikTok accusa le autorità statunitensi di aver spogliato la società dei propri diritti senza presentare alcuna prova per giustificare un'azione tanto estrema e di aver emesso un ordine senza alcun giusto processo come garantito dal Quinto emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, imponendo un bando all'azienda senza alcun preavviso o possibilità di audizione in merito.