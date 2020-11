Si dimette Cummings, il falco di Brexit consigliere di Johnson Downing Street lacerata da faide interne in un momento difficile per il Paese. L’uscita di di scena potrebbe portare a una linea più morbida con la Ue di Nicol Degli Innocenti

Downing Street lacerata da faide interne in un momento difficile per il Paese. L’uscita di di scena potrebbe portare a una linea più morbida con la Ue

La lotta di potere a Downing Street fa un’altra vittima: è stato annunciato che Dominic Cummings, il consigliere capo del premier Boris Johnson, lascerà l'incarico prima di Natale. Ieri il suo braccio destro, Lee Cain, aveva dato le dimissioni da direttore delle comunicazioni dopo che la sua promozione a chief of staff, caldeggiata da Johnson, era stata bloccata dal fronte rivale. A guidare la rivolta contro Cummings e Cain è la fidanzata del premier Carrie Symonds, ex responsabile delle comunicazioni del partito conservatore, preoccupata per l’influenza eccessiva che i due consulenti avevano su Johnson.

La faida a Downing Street

La faida interna all’ufficio del premier è importante per due ragioni. In primo luogo punta i riflettori su un Governo caotico e squassato da rivalità in un momento particolarmente grave per il Paese, con l’economia in crisi, la disoccupazione in aumento e il record di morti per coronavirus in Europa, con oltre 50mila vittime e la situazione ogni giorno più grave. Al centro la figura di Johnson, che sta perdendo popolarità sia tra gli elettori sia all’interno del partito conservatore per la sua gestione caotica sia della pandemia che della transizione verso l’uscita dall’Unione Europea il primo gennaio.

Lascia il fautore della campagna Leave

Brexit è l'altra ragione per cui l’uscita di scena di Cummings ha un’importanza che va oltre il buon funzionamento dell’ufficio del premier. Il consigliere era stato l’architetto della campagna a favore di Leave, di lasciare la Ue, che ha portato alla vittoria di Brexit nel referendum del 2016. Era stato lui a indovinare la strategia e a coniare lo slogan chiaro ed efficace della campagna, “Take back control”, “Riprendiamoci il controllo” che ha contribuito al successo di Leave. Da allora, assieme al suo alleato Cain, è stato l’ombra di Johnson, aiutandolo più di recente a vincere le elezioni del dicembre 2019 puntando soprattutto sulle zone economicamente depresse e tradizionalmente laburiste nel Nord dell’Inghilterra.

L’uomo dietro al successo elettorale di Johnson

Cummings, che viene dalla cittadina settentrionale di Durham, ha indovinato che il “muro rosso” del nord si sarebbe sgretolato, conquistando decine di nuovi deputati per i Tories e la maggioranza assoluta per Johnson in Parlamento. Una volta al Governo, però, Cummings si è trovato in conflitto con i funzionari di carriera e con i moderati all’interno del partito per i suoi metodi bruschi e la sua determinazione a rivoluzionare dall’interno il modus operandi di Downing Street. È stato soprannominato Rasputin per la sua influenza sul premier, da molti ritenuta eccessiva e pericolosa.

Lo scandalo dei viaggi durante il lockdown

Cummings era stato al centro di uno scandalo durante il lockdown in primavera, quando aveva violato il divieto di viaggiare e aveva fatto viaggi di centinaia di chilometri con la famiglia per andare a Durham. Johnson, nonostante le critiche al comportamento del suo consigliere che non rispettava le leggi da lui stesso imposte, si era rifiutato di licenziarlo.