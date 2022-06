Si dimette Dave Clark, Ceo della divisione consumer di Amazon

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ceo della divisione consumer di Amazon, Dave Clark, ha annunciato su Twitter le sue dimissioni. «A tutti coloro con cui ho avuto l’onore di lavorare: grazie per aver reso così divertente venire al lavoro ogni giorno per 23 anni per inventare cose fantastiche e straordinarie per i nostri clienti», ha twittato Clark il 3 giugno.

Le dimissioni di Clark segnalano che il Ceo globale Andy Jassy è alla ricerca di cambiamenti nella divisione consumer dell’azienda, che si è sovradimensionata durante la pandemia e ha lasciato Amazon gravata da spazi di magazzino in eccesso.

Lo scorso aprile la società aveva riportato una prospettiva di profitto debole e da allora Amazon ha iniziato a cercare di subaffittare centinaia di migliaia di metri quadrati di spazio di magazzino.

«Gli ultimi anni sono stati tra i più impegnativi e imprevedibili che abbiamo affrontato nella storia del settore consumer di Amazon e ho apprezzato particolarmente la leadership di Dave in quel periodo», ha affermato Jassy in una nota. «Come abbiamo detto la scorsa settimana durante la riunione annuale degli azionisti, abbiamo ancora più lavoro davanti per arrivare dove vogliamo essere nel settore consumer. Perciò, stiamo valutando con attenzione i nostri piani per la successione di Dave», ha proseguito Jassy.Clark è cresciuto con Amazon, scalando i ranghi fino a diventare Ceo: Worldwide Consumer, che lo ha messo a capo dell’attività di e-commerce che è la principale fonte di reddito dell’azienda ma ha spesso lottato per essere redditizia.Clark, la cui retribuzione era legata alle prestazioni dell’azienda, è stato pagato 56 milioni di dollari nel 2021. È diventato Ceo della divisione consumer di Amazon dopo che Jeff Bezos aveva ceduto il ruolo di Ceo globale a Jassy nel 2021. Il predecessore di Clark, Jeff Wilke, aveva lasciato Amazon l’anno scorso.