Si dimette il direttore generale della cooperativa Caviro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il direttore generale di Caviro,SimonPietro Felice, dopo sei anni lascia la guida di una delle più grandi cooperative nazionali del vino, produttrice tra le altre cose del Tavernello. Per motivi personali, ha reso noto, concluderà il proprio rapporto professionale con la cooperativa romagnola il 31 agosto, con la chiusura dell’anno fiscale.

Non verrà ricordato come un anno noioso quello in corso nel regno del Tavernello. Caviro, che ha il quartier generale a Faenza, ha appena dovuto far i conti con l’alluvione e con l’incendio ai silos dell’impianto che si occupa della lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Loading...

Quanto ai conti, il bilancio chiuso ad agosto 2022 ha visto il gruppo raggiungere un fatturato di 417 milioni di euro, il 7,1% in più rispetto al 2021. Sul fronte export - il gruppo esporta in oltre 80 Paesi nel mondo - Caviro ha incassato 123 milioni di euro: i mercati che hanno dato maggiore soddisfazione sono stati Gran Bretagna, Usa, Svizzera, Germania e Francia. Sempre l’anno scorso, Caviro si è aggiudicato il premio per lo Sviluppo sostenibile assegnato nell'ambito della Fiera Ecomondo grazie al progetto Legàmi di vite, che si concentra sul potenziamento delle attività di lavorazione e recupero dei sottoprodotti, sull'efficientamento energetico e la realizzazione di nuovi depuratori.

La cooperativa nasce nel 1966 a Faenza per valorizzare le uve dei soci, che detengono complessivamente 37.300 ettari di vigne. Attraverso la società Caviro Extra il gruppo è impegnato nel recupero dei sottoprodotti derivati dalla filiera vitivinicola e agroalimentare, che vengono trasformati in prodotti per l'alimentare, il farmaceutico e l'agricoltura e il biometano. Oggi questa divisione pesa il 21% dei ricavi del gruppo. Caviro produce circa 184milioni di litri di vino all’anno, lavorando l’8,5% di tutta l’uva italiana. I suoi 11.650 viticoltori associati sono sparsi in sette regioni e conferiscono le uve a 27 cantine socie.

«Nell’assicurare stabilità e continuità della gestione aziendale», Caviro ringrazia, in una nota, Felice per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida di tutte le società del Gruppo nel corso degli ultimi sei anni