Si dimette Sheryl Sandberg, Coo di Meta e braccio destro di Zuckerberg

2' di lettura

Sheryl Sandberg di Meta, una delle figure più riconosciute nel business globale, che ha aiutato Facebook a trasformarsi da una startup in una potenza multimiliardaria, si dimette da Chief Operating Officer della società guidata da Mark Zuckerberg.

Sandberg, 52 anni, continuerà comunque a far parte del cda di Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, secondo un post pubblicato sul social network. Javier Olivan, che da anni guida gli sforzi di crescita dell’azienda, prenderà il suo posto quando lascerà formalmente la società, il prossimo autunno.

Sandberg è entrata a far parte di Facebook nel 2008 ed è stata fondamentale per trasformare il social in un gigante, che l’anno scorso ha generato quasi 120 miliardi di dollari di entrate.

Sandberg come autrice

Lungo la strada, è diventata anche un’autrice influente - pubblicando “Lean In” nel 2013 - ed è stata il volto di più alto profilo dell’azienda accanto all’amministratore delegato Mark Zuckerberg.

Insieme a lui, ha sostenuto la cultura aziendale di Facebook: crescere rapidamente, risolvere i problemi in seguito, anche se questo ha portato a molteplici scandali pubblici per la mancanza di privacy e di moderazione dei contenuti. Sandberg ha trascorso anni cercando di migliorare il rapporto di Facebook con il pubblico e le autorità di regolamentazione.

«L’onore e il privilegio di una vita»

In un’intervista con l’agenzia Bloomberg, Sandberg ha definito il suo tempo a Meta «l’onore e il privilegio di una vita», ma ha anche scherzato dicendo che non è «il lavoro più gestibile che si possa avere». Quella delle dimissioni «è una decisione che non ho preso alla leggera, ma dopo 14 anni voglio avere più spazio per fare di più come filantropa e con la mia fondazione».

Dopo aver lavorato a Google, Sandberg si è unita all’allora nascente Facebook per supervisionare tutte le sue funzioni aziendali - pubblicità, partnership, sviluppo aziendale e operazioni - in modo che Zuckerberg potesse concentrarsi sui prodotti.