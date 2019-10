Si dimette a sorpresa l’ad di Italia Independent Il core business dell’azienda fondata da Lapo Elkann sono gli occhiali, ma il marchio è impegnato a trasformarsi in sinonimo di lifestyle. L’ultima semestrale però indica una perdita di 12,1 milioni su un fatturato di 4,1 milioni

Crisi al vertice di Italia Independent con le dimissioni dell’amministratore delegato Mario Pietribiasi, annunciate ieri sera con uno stringato comunicato, poi rilanciato in mattinata precisando che Pietribiasi si è dimesso anche da consigliere. Il board – si legge sempre nel comunicato – ha già identificato il sostituto e comunicherà il nome del nuovo consigliere appena completate le procedure per la nomina.

Dichiarazione d’intenti

Il presidente e fondatore di Italia Independent Lapo Elkann e il consigliere Giovanna Dossena hanno confermato la volontà di supportare la società nel rilancio e col nuovo business model per dare un futuro all’azienda, che è quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana e ha come core business gli occhiali, ma ambisce da tempo a diventare un marchio di lifestyle.

Conti deludenti

Il tutto accade a meno di due settimane dalla pubblicazione della semestrale, diffusa il 27 settembre, che mostra una perdita di 12,1 milioni a fronte di un fatturato di 4,1 milioni, dopo la vendita di asset e la chiusura di attività non strategiche nonché per il mancato apporto di alcune componenti straordinarie. Ad agosto è stato inoltre chiuso il negozio di proprietà di Miami e a settembre i punti vendita che si trovavano all’interno degli outlet di Serravalle e Valdichiana, insieme al monomarca di Porto Rotondo.

I prossimi appuntamenti

Per il 18 ottobre era attesa la presentazione del nuovo business plan, annunciata nel giorno della semestrale. Nel comunicato sulle dimissioni di Pietribiasi non si fa cenno a un eventuale slittamento. Lapo Elkann si trova in questo momento a Palermo per la firma di un protocollo tra la sua Fondazione Laps e la Croce Rossa siciliana, ma non ha rilasciato dichiarazione su Italia Independent.