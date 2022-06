Sì alla doppia giurisdizione per Biot, diverse le incriminazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Doppia giurisdizione nel processo a carico di Walter Biot. La Cassazione ha, infatti, confermato la diversità delle due incriminazioni, «l’una attuata con finalità politica e l’altra militare, con possibile autonoma rilevanza giuridica dello spionaggio o della semplice consegna di atti o documenti riservati attuati con fini diversi». La Suprema corte (sentenza 25002) ha depositato le motivazioni con le quali ha giudicato inammissibile il conflitto di giurisdizione, denunciato dal difensore di Biot Roberto De Vita e sollevato dal Tribunale militare di Roma nei confronti della Corte d’Assise della capitale. Ci sarà dunque un doppio binario per il capitano di fregata arrestato dai carabinieri del Ros nel marzo di un anno fa con l’accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro. Per i giudici di legittimità dalla lettura delle disposizioni emerge un «quadro precettivo non completamente e perfettamente sovrapponibile».

Il Codice penale ordinario e quello militare

La norma del codice ordinario prevede, infatti, «un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla norma militare». La prima riguarda il procurarsi notizie che devono rimanere segrete «incriminando un procacciamento a scopo di spionaggio non solo militare ma anche politico. La norma militare prevede invece la sola condotta di procacciamento per spionaggio militare di una specifica categoria di notizie che devono rimanere segrete e che riguardano «la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato».

Loading...

Non troppo diverso il discorso per la rivelazione di segreti di Stato, previsto dal Codice penale (articolo 261, comma 3) che riguarda la rivelazione di notizie segrete, relative alla sicurezza interna e di interesse politico nazionale o internazionale, per scopi di spionaggio politico o militare. Questo nel codice penale, mentre l’articolo 86 del Codice militare «contempla - scrivono i giudici - la condotta del militare che rivela, nell’interesse di uno Stato estero, notizie che concernono la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che debbono rimanere segrete».

La finalità politica

Un quadro nel quale, ha precisato la Suprema corte «L’elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalità, anche politica, del procacciamento delle notizie riservate, che vengono appunto rivelate e cedute dal singolo agente e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso. Non si tratta, dunque, di condotta posta in essere al solo fine di spionaggio militare, ma di un’azione posta in essere anche per finalità politiche».

Aspetto che determina l’ambito di maggiore rilevanza applicativa che hanno le norme ordinarie del codice rispetto alle disposizioni militari che puniscono il solo spionaggio attuato per fini militari, lasciando fuori dal raggio d’azione dell’intervento penale quello che risulta posto in essere per ragioni strettamente politiche. «Ben potrebbero essere rivelate notizie con il fine di rendere terzi partecipi di interventi militari dello Stato e di far conoscere intendimenti politici o patti tra Stati che, per ragioni superiori e legate agli interessi politici, devono restare riservati». Si conferma dunque la diversità delle due incriminazioni, una a scopo politico, l’altra militare «con possibile autonoma rilevanza giuridica dello spionaggio o della semplice consegna di atti o documenti riservati attuati con fini diversi». Finalità - precisa la Corte - che finiscono per connotare la condotta e non per caratterizzare il movente individuale di chi agisce. Da qui la possibilità del concorso di reati per il militare che si occupa di notizie riservate.