Morto Andrea Merloni, l’imprenditore marchigiano di Indesit e Benelli

È morto a Milano l’imprenditore marchigiano Andrea Merloni, 53 anni. Con ogni probabilità è stato colpito da un infarto forse domenica. Una collaboratrice domestica l’ha ritrovato senza vita lunedì. L’industriale, uno dei quattro figli di Vittorio e nipote di Aristide Merloni — una delle figure imprenditoriali più importanti nell’Italia del secondo dopoguerra — è stato presidente dell’Indesit e della Benelli. Appassionato di moto, Andrea Merloni non era ancora trentenne quando rilevò da Giancarlo Selci la Benelli di Pesaro, marchio glorioso del motociclismo, che condusse fino al 2004. Era uno sperimentatore convinto, come quando su una motocicletta a tre cilindri introdusse un sistema innovativo di raffreddamento del motore. La casa motociclistica pesarese però non riuscì a riconquistare il mercato sperato.

Andrea Merloni è stato anche presidente dell’Istituto di formazione manageriale Adriano Olivetti di Ancona ma l’attività che gli diede maggiore visibilità fu la presidenza dell’azienda di famiglia, l’Indesit di Fabriano, da cui il padre Vittorio Merloni si era ritirato. Nel 2014 con i fratelli Antonella, Maria Paola e il gemello Aristide discusse la cessione dell’Indesit alla multinazionale statunitense Whirlpool, cessione cui era contrario. Il gruppo passò di mano nell’ottobre del 2014.

Lasciata l’industria degli elettrodomestici, Andrea Merloni si dedicò alla passione per il mare: con il fanese Ennio Cecchini, amministratore delegato dei Cantieri dell’Adriatico, aveva realizzato il panfilo Audace, una nave lunga 43 metri con la quale, dal varo nella primavera del 2018, navigava per mesi tra le mete più affascinanti del Mediterraneo. Nello yacht c’è anche una rimessa per alloggiare un fuoristrada e per una motocicletta, la passione più forte di Merloni.