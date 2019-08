Suicida in carcere il finanziere Jeffrey Epstein, accusato di abusi sessuali. Aperta inchiesta

Sempre secondo quanto emergerebbe dalle carte Epstein reclutò almeno una delle sue vittime nel resort di Mar-a-Lago, la residenza in Florida di Donald Trump nota ormai come la Casa Bianca d'inverno. Gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di una donna che circa 20 anni fa, quando era minorenne, lavorava nel resort come addetta agli spogliatoio. Lì fu reclutata per fare dei massaggi al finanziere che - ha raccontato - spesso si trasformavano in prestazioni sessuali.

Le prime reazioni alla morte di Joseph Epstein da parte di alcune delle vittime di abusi sessuali sono di rabbia, con i loro legali che definiscono il

suicidio del finanziare «l'ultimo atto di egoismo» che gli ha

permesso di evitare di affrontare le sue responsabilità davanti

a una corte e davanti alle sue prede. Epstein però ancora a luglio si era dichiarato non colpevole, parlando di «relazioni consenzienti» e affermando di non sapere che alcune delle donne con cui si intratteneva fossero minorenni.

Il ministro della giustizia ordina un'indagine

Il ministro della giustizia americano, William Barr, si è detto sconcertato che il finanziere Joseph Epstein si sia suicidato in una prigione federale e ha ordinato all'ispettore generale del suo dipartimento di avviare un'inchiesta sui fatti e per appurare eventuali responsabilità. Dalle prime indiscrezioni emerge che Epstein non fosse più sotto sorveglianza speciale nonostante il mese scorso avesse già tentato di togliersi la vita.