Si ferma nel 2019 la crescita delle emissioni di CO2 legate all’energia A differenza di quanto previsto, il calo nei Paesi con le economie più avanzate ha compensato la crescita avvenuta altrove

Era previsto un aumento, ma invece nel 2019, per fortuna, non c’è stato. L’anno scorso infatti le emissioni globali di biossido di carbonio legate all'energia hanno smesso di crescere, secondo i dati forniti dall'Aie (Agenzia Internazionale dell’Energia) e pubblicati l’11 febbraio.

Dopo due anni di crescita, infatti, le emissioni globali sono rimaste invariate a quota 33 gigatonnellate nel 2019, anche se l'economia mondiale è cresciuta del 2,9 per cento.

Ciò è dovuto principalmente al calo delle emissioni della produzione di elettricità nelle economie avanzate, grazie al ruolo crescente delle fonti rinnovabili (principalmente eolico e solare), al passaggio del combustibile dal carbone al gas naturale e alla maggiore produzione di energia nucleare. Altri fattori includono il clima più mite in diversi Paesi e una crescita economica più lenta in alcuni mercati emergenti.

Uno spiraglio

Questo risultato genera un barlume di speranza sulla possibilità di contenere i gas serra che danneggiano l'atmosfera. Ma perché questo possa succedere, sarebbe necessario che la Cina, che è il maggiore inquinatore mondiale, e l'India, le cui emissioni stanno crescendo rapidamente, adottassero le misure di contenimento che, per esempio, i Paesi europei stanno già adottando.

«Ora dobbiamo lavorare sodo in modo da assicurarci che il 2019 sia ricordato come un picco definitivo delle emissioni globali, non solo un’altra pausa nella crescita», ha commentato Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Aie. «Abbiamo le tecnologie energetiche per farlo e dobbiamo farne uso tutti quanti. L'Aie sta costruendo una grande coalizione incentrata sulla riduzione delle emissioni, che comprende governi, aziende, investitori e tutti, con un autentico impegno per affrontare la nostra sfida climatica».



Calo delle emissioni nelle economie avanzate

Una significativa riduzione delle emissioni nelle economie avanzate nel 2019 ha compensato la crescita che invece ha continuato ad avvenire altrove. Gli Stati Uniti hanno registrato il più grande calo delle emissioni su base nazionale, con una riduzione di 140 milioni di tonnellate, pari al 2,9 per cento. Le emissioni statunitensi sono ora diminuite di quasi 1 gigatonnellata rispetto al picco massimo, raggiunto nel 2000.