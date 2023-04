Si impara a dipingere tra le fioriture del Castello di Miradolo

Si può godere delle bellissime fioriture nel parco del Castello di Miradolo a Pinerolo alle porte di Torino anche il 25 aprile e il primo maggio. Da non perdere la mostra “Christo e Jeanne-Claude. Projects“, nelle sale storiche del Castello. In un parco tutto un fiore tra le meraviglie del sottobosco e le sue camelie chi desidera può prenotare per pranzo golosi pic nic mentre chi ha la vena artistica può sperimentare la tecnica dell'acquerello.



