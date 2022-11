Si intensifica la fuga di capitali dalla Cina

CINA - ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI DI BENI Loading...

In altri termini, ora la crescita del surplus commerciale non appare fondata su premesse positive, ma su una frenata consistente dell'economia domestica, zavorrata dai lockdown ripetuti e dal significativo calo delle quotazioni dei beni immobiliari, che rappresentano il 70% della ricchezza dei consumatori cinesi.

Capitali in cerca di uscita dalla cina con tutti i mezzi: leciti o illeciti

Anche la crescita sostenuta dei deflussi di liquidità non è frutto solo della migliore interconnessione del sistema finanziario cinese con quello globale, ma dipende da altri fattori meno positivi.Per capire meglio la destinazione d'uso della liquidità in ingresso/uscita dalla Cina, è utile fare riferimento al saldo gemello rispetto a quello corrente, il conto finanziario della bilancia dei pagamenti. Per definizione la somma dei due saldi, del conto capitale e di eventuali errori ed omissioni deve essere pari a zero. Nel mondo “allo specchio” del conto finanziario, un investimento in attività estere del settore privato cinese è contabilizzato come deflusso di liquidità, un disinvestimento viceversa. Parimenti, un investimento estero in attività cinesi è considerato un afflusso di liquidità, un disinvestimento viceversa (vedi Figura 3).

CINA - DECOMPOSIZIONE DEL CONTO FINANZIARIO Loading...

I dati mostrano dall'avvio della crisi pandemica un costante deflusso netto di liquidità verso l'estero, speculare al grande surplus delle partite correnti. A cambiare significativamente è però la struttura di questi deflussi. Vediamo in dettaglio.

Nel periodo che va dalla seconda metà 2020 a tutto il 2021, il deflusso netto di liquidità è stato guidato mediamente dall'accumulo di riserve valutarie ufficiali (barre gialle), dal boom dei prestiti effettuati e delle linee di credito concesse dalle banche e corporations cinesi sul mercato interbancario globale (barre celesti) e dall'esposizione del settore privato cinese verso azioni e fondi di investimento esteri, plausibilmente USA (barre verdi).

Parte di questi flussi finanziari sono stati compensati da afflussi dall'estero, soprattutto tramite investimenti diretti (barre rosse, circa 200 miliardi di $ a trimestre), ma anche in acquisizioni di asset finanziari. È stata notevole la crescita degli investimenti esteri nel settore privato non finanziario cinese: prevalentemente obbligazioni (barre arancioni), ma anche azioni (barre blu), soprattutto nella seconda parte del 2021. viceversa (vedi Figura 3).

Si nota bene come nel 2022 ci sia un netto cambio di registro: il settore privato domestico (sia finanziario che non) inizia un rapido deleveraging della propria esposizione, mentre gli investitori esteri ritirano i propri investimenti dagli asset finanziari cinesi. Da giugno i flussi annuali registrati sul mercato obbligazionario (le barre arancioni) passano addirittura in territorio negativo, segnalando una vera e propria fuga in atto dalla Cina.

Ne risentono anche l'accumulo di riserve valutarie (che nei dati mensili ha già cominciato a decrescere) ed addirittura gli investimenti diretti, cavallo di battaglia dell'integrazione dell'economia cinese in quella globale.

Effettuiamo un ulteriore approfondimento sul dato del mercato obbligazionario, che ha evidenziato i movimenti più ampi negli ultimi mesi (vedi Figura 4).

CINA - INVESTIMENTI DALL’ESTERO IN TITOLI OBBLIGAZIONARI E DIFFERENZIALE CON I TASSI DI INTERESSE USA Loading...

Il ciclo di espansione degli investimenti, che era partito nella primavera 2020, si esaurisce ad inizio 2022. Da febbraio gli investitori esteri hanno iniziato a liquidare la propria esposizione in titoli di debito cinesi, prevalentemente governativi o di banche pubbliche.

Tra marzo e maggio oltre 30 miliardi di $ hanno lasciato il Paese verso asset ritenuti più sicuri a seguito dell'esplosione del conflitto russo-ucraino.

Dall'estate 2022 assumono sempre più importanza ragioni di opportunità finanziaria: questi flussi di portafoglio sono infatti molto volatili e dipendenti dall'andamento di variabili quali i tassi di interesse e di cambio e dalla direzione della politica monetaria delle principali banche centrali.

Al fine di evidenziare l'attrattività finanziaria, la Figura 4 mette in relazione l'andamento dei flussi con il differenziale di rendimento tra Treasuries USA e titoli governativi cinesi. C'è un'evidente correlazione diretta tra le grandezze: in periodi di normalità: i flussi verso gli asset cinesi aumentano se cresce lo spread con gli USA e viceversa. Da metà 2021, la riduzione del differenziale per via del ciclo di aumento dei tassi di interesse negli USA e la politica monetaria accomodante cinese spiegano la tendenza a ridurre l'esposizione estera sulla Cina (anche se non il crollo improvviso di marzo-aprile).

A metà 2022 la riduzione del differenziale di rendimento si stabilizza brevemente e questo pare sufficiente a ridurre il deflusso di liquidità verso l'estero. Tuttavia da agosto l'accelerazione imposta dalla Federal Reserve nel ritmo di rialzo dei tassi ha fatto precipitare il differenziale Cina-USA, restituendo linfa alla fuga di capitali.

Infine, c'è il fondato sospetto che una quota crescente di capitali stia eludendo gli stretti controlli imposti dal governo all'esportazione di valuta attraverso metodi illeciti. Spia di questo fenomeno è la tendenza alla crescita della posta contabile “Errori ed Omissioni” nella bilancia dei pagamenti, che in genere riporta solo gli scarti residuali tra conto delle partite correnti e conto finanziario dovuti a normali errori di misurazione. Negli ultimi trimestri sembra che una quota crescente di liquidità che appare nelle partite correnti non determini un movimento speculare del conto finanziario, “sparendo” dai radar contabili.



La debolezza del tasso di cambio e l'erosione delle riserve valutarie



Il tasso di cambio Yuan/dollaro ha subìto i contraccolpi del nuovo regime caratterizzato da una più bassa crescita economica ed un costante deflusso di liquidità dagli assets finanziari cinesi verso il dollaro. Da metà aprile ad oggi il cambio è passato da 6,3 ad oltre 7 Yuan per dollaro, un deprezzamento importante del 10%, comunque contenuto dall'attivismo della banca centrale (People Bank of China, PBOC). La PBOC infatti è intervenuta più volte sui mercati, utilizzando le enormi riserve valutarie per accrescere artificialmente la domanda di Yuan. Non sorprendentemente, gli stock di riserve sono in declino dell'8% da inizio 2022 (linee blu in Figura 5).