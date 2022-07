Si investa in ricerca e innovazione senza indugi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dario Franceschini, ministro della Cultura, e Paola Dubini, accademica, hanno intitolato i loro ultimi libri, Con la cultura (non) si mangia. Giulio Tremonti, a cui era stata attribuita la paternità di tale sentenza, l’ha ancora recentemente smentita; diamogliene giustamente atto, ma utilizziamola ora come spunto per queste poche righe di riflessione sul tema.

In un Paese come il nostro, dove cultura, arte, paesaggio, sono da secoli intimamente connessi col DNA italico, parlarne è come ragionare sulla morfologia geografica e sulle vicende storiche del nostro territorio; variegate, multiformi, cangianti, antiche, ricche e affascinanti. Ogni borgo, ogni piazza, ogni chiesa, offrono testi unici per un palinsesto a cielo aperto, dove latini, greci, arabi, normanni, longobardi, bizantini e franchi hanno lasciato la loro orma indelebile in un caleidoscopio di bellezza.

Sostenibilità, condivisione, integrazione, ricerca e formazione

Questo il passato, affacciato diacronicamente in un presente che occorre però incanalare nel futuro , non potendo più prescindere da concetti base come sostenibilità, condivisione, integrazione, ricerca e formazione. Il patrimonio, bene universale, non può e non deve essere ammirato come una stella bellissima e lontana, come qualcosa afferente a una galassia che non tocca a noi conoscere e amministrare. Ho avuto la fortuna, negli ultimi quindici anni, di lavorare in contesti che mi hanno dato la possibilità di toccare con mano le mille sfaccettature del prisma culturale del nostro Paese, dalla lirica, alla prosa, ai musei, e anche al turismo, così strettamente connesso all’identità (e anche al fatturato!) dell’Italia intera.

All’aspetto artistico-scientifico si affianchi una governance efficiente

Ebbene, in ognuna di queste esperienze, il risultato migliore si è avuto quando, all’aspetto artistico-scientifico tout court, si è affiancata una governance efficiente, capace di garantire una gestione oculata e sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Ormai, prescindere dai temi Esg (environment, social, governance) non è più immaginabile in alcun settore produttivo, cultura e sport inclusi; le banche, prima di concedere prestiti e finanziamenti alle aziende, ne verificano infatti l’effettiva affidabilità in relazione a queste “buone pratiche”.

Nessun dorma, quindi, ma applichi alla propria attività quotidiana i criteri che anche in ambito culturale possono avere sbocchi di credibilità e perfino di profitto. Come? Investendo in ricerca, formazione, internazionalizzazione, inclusione sociale, e restituzione alle realtà territoriali in cui teatri e musei sono inseriti. Tutte attività realizzabili facendo crescere gli staff scientifici, mettendo a disposizione di una comunità globale le proprie collezioni, in modo da consentire interazioni e scambi a ogni livello, rendendo fruibili i propri spazi anche a chi ha meno strumenti, economici e strutturali, per farlo, organizzando corsi di formazione e summer schools internazionali e, ovviamente, puntando in modo sempre più convinto sulla convivenza tra reale e digitale.