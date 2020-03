Si moltiplicano le iniziative della moda e del lusso per sostenere le strutture sanitarie

L’impegno globale di H&M

Il gruppo H&Msta rapidamente riorganizzando la sua catena di fornitura per produrre dispositivi di protezione individuale da fornire agli ospedali e agli operatori sanitari. Per consegnare il materiale il prima possibile, l’azienda svedese, utilizzerà l’intera catena di approvvigionamento, comprese le fasi di acquisto e logistica. I team della filiera produttiva di tutto il mondo stanno collaborando per supportare i Paesi e le comunità dell’intero pianeta. Dopo che il ceo Helena Helmersson ha contattato l’UE per comprendere le necessità e offrire l’aiuto dell’azienda, il gruppo H&M ha iniziato a preparare la produzione di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari. «Il coronavirus sta colpendo in modo drammatico ognuno di noi e il Gruppo H&M, come molte altre organizzazioni, sta facendo del suo meglio per fornire il suo supporto in questa straordinaria situazione. Consideriamo queste azioni come un primo passo per offrire il nostro migliore supporto alla popolazione mondiale. Siamo tutti coinvolti e dobbiamo affrontarlo rimanendo uniti e condividendo ciò che possiamo con la collettività», ha spiegato Anna Gedda, Head of Sustainability di H&M, in una nota appena diffusa.

Moschino si “allea” con Triboo

Diversa la strada scelta da Moschino (gruppo Aeffe): insieme al suo e-partner, Triboo Digitale, donerà il 15% di ogni acquisto effettuato sul proprio store online all’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e all’Istituto Humanitas di Milano. «Dal 23 marzo al 12 aprile 2020, ogni acquisto effettuato su moschino.com contribuirà a sostenere la più che mai preziosa attività di queste due realtà sanitarie locali,

impegnate quotidianamente e senza sosta nella lotta al Covid-19», si legge nei comunicato ufficiale.

Da Plissé camici per i medici veneti

Il gruppo padovano Plissé, proprietario dei marchi Beatrice .b, Sfizio e Smarteez, ha deciso di non fermarsi e di mettere a disposizione le proprie risorse per supportare il territorio nazionale intraprendendo la produzione di mascherine e camici da sala operatoria. Dopo un’adeguata sanificazione dei locali e una riorganizzazione dei turni lavorativi per garantire la salute e sicurezza di tutti i dipendenti, si stima che già all’inizio della prossima settimana l’azienda riuscirà a donare circa 15mila mascherine e mille camici alle ASL di zona e ha già accolto molte altre richieste provenienti da case di cura per gli anziani e aziende locali, che potranno acquistare i prodotti al prezzo di costo.

Il fundraising della Camera dei Buyer

Camera Buyer Italia ha invece lanciato un fundraising (#THEBESTSHOPSXTHECAUSE) il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca, all’estensione delle terapie intensive e al reperimento di mascherine e materiali opportuni per medici, infermieri e operatori sanitari.

