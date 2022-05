Si parte dal Giro d’Italia: via alla vendita di Nft legati al Made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il made in Italy sbarca nell’era delle cripto-valute: non solo con l’eccellenza dell’industria manifatturiera, ma persino sotto il profilo del grande sport professionistico. È partita infatti a Milano ltaliaNFT, la prima sfida tutta italiana nell’arena ultra-competitiva delle piattaforme NFT, l’acronimo inglese di Non Fungible Token, letteralmente «Gettone non riproducibile»: «La nostra - spiega l’imprenditore Achille Minerva, amministratore delegato di ItaliaNFT e co-fondatore della piattaforma ...