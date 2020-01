Si prescrive in un anno il diritto del lavoratore La domanda di insinuazione al passivo non interrompe la prescrizione del diritto a ottenere dall’Inps il pagamento degli ultimi 3 mesi di retribuzione di Patrizia Maciocchi

In caso di insolvenza del datore, il diritto del lavoratore ad ottenere dall’Inps il pagamento degli ultimi tre mesi di retribuzione, si prescrive in un anno da quando il credito è diventato esigibile.

La domanda di insinuazione al passivo del fallimento non interrompe, infatti, la prescrizione nei confronti del fondo di garanzia, trattandosi di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinta rispetto a quello vantato nei confronti del datore.

La sentenza

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 32 del 3 gennaio scorso, ha respinto il ricorso nel quale si contestava la scadenza della dead line anche in virtù di una circolare dell’Inps.

Per il ricorrente l’Inps aveva violato l’espressa previsione del punto 4.5 della circolare n.74 del 15 luglio 2008, secondo la quale l’attivazione del fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro si prescrive in un anno a partire dalla chiusura della procedura concorsuale. E non dunque da quando il credito è esigibile.

Circolare con peso relativo

La Suprema corte sgombra prima di tutto il campo dall’equivoco sulla validità della circolare dell’Inps, ai fini di una deroga alle disposizioni di legge, rispetto alle quali non può influire neppure per quanto riguarda l’interpretazione. E questo anche nel caso di atti di tipo normativo, che hanno comunque solo un valore interno per l’organizzazione dell’ente.