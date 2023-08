Si punta al raddoppio dei percorsi offerti

Ascolta la versione audio dell'articolo

È partito lo scorso anno a Roma l’Its Academy Lazio Digital, sulla base di una forte sinergia con un altro modello di successo che è Apulia Digital Maker in Puglia. «I numeri delle preiscrizioni – spiega il presidente della Fondazione, Euclide Della Vista – dicono che potremmo addirittura raddoppiare il numero dei corsi attualmente offerti». I percorsi sono di 1.800 ore complessive, distribuite in 1.080 in formazione pratica-laboratoriale e 720 ore in stage presso le aziende partner. «Anche quest’anno riproporremo i corsi di Developer con le curvature in ambiente Java e ambiente Microsoft, i corsi di Cyber security, quelli legati al cloud e lo sviluppo di videogiochi – aggiunge Della Vista –. Le nostre aziende partner sono elementi indispensabili per il successo formativo e rappresentano i player più importanti dell’IT come DGS Spa, Exprivia, Alten, Aubay, Links & Management, Softlab, OnetoOne, Vigamus ma se ne stanno aggiungendo tante altre». A ottobre più di cento ragazzi saranno inseriti in azienda nelle attività di stage e più del 90% sarà contrattualizzato entro la fine del tirocinio, in linea con i dati nazionali (e della filiera IT).