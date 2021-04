Si raffredda la crescita cinese, indice PMI a quota 54.9 in aprile (-1,4)

2' di lettura

Frenano gli indicatori che segnalano il sentiment economico della Cina nel primo mese del secondo trimestre. L’indice PMI non manifatturiero (servizi e costruzioni) è sceso più del previsto ad aprile, a 54,9 in aprile da 56,3 di marzo. L’indagine sull’andamento nel manifatturiero della seconda economia mondiale è sceso a 51,1 in aprile dal 51,9 di marzo. Entrambi gli indicatori sono stati inferiori alle aspettative in aprile, indicando quindi un raffreddamento dell'attività economica.

Previsioni in calo in aprile

L'indice dei responsabili degli acquisti (PMI) - un indicatore del sentiment nei settori dei servizi e delle costruzioni - è sceso a 54,9 ad aprile da 56,3 di marzo, secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica. La lettura era inferiore alla previsione di un leggero calo a 56,1 in un sondaggio degli analisti di Bloomberg. Il dato contrasta con l’aumento record del Pil registrato nel primo trimestre.

L'indagine ufficiale sul sentiment tra le aziende nella seconda economia mondiale è scesa a 51,1 ad aprile da 51,9 di marzo.

Il risultato è stato inferiore alle aspettative, con gli analisti che avevano previsto un leggero calo di 50 a 51,8.

La popolazione cinese non frena

L’Istituto nazionale di statistica in una nota brevissima pubblicata sul sito ha smentito la prospettiva che possa decrescere la popolazione nel settimo censimento che, in ogni caso, continua a slittare.