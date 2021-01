Sì al Recovery, poi la possibile soluzione: dimissioni «congelate» e Conte ter Renzi minaccia di ritirare le ministre subito dopo il Cdm di martedì. Pd (e Quirinale) in campo per arrivare al nuovo governo senza traumi

Governo, Salvini: da Conte e maggioranza teatrino imbarazzante

Renzi minaccia di ritirare le ministre subito dopo il Cdm di martedì. Pd (e Quirinale) in campo per arrivare al nuovo governo senza traumi

L’unica corsa che appare chiara è che i tempi di attesa per la soluzione di questa anomala crisi politica si stanno stringendo: di fatto restano solo 48 ore di tempo o poco più per comporre il quadro. Sui temi, certo (Matteo Renzi continua a rilanciare su alcune questioni divisive come il Mes sanitario inviso al M5s), ma anche e soprattutto sul non detto. Ossia la ri-composizione della squadra di governo e la strada per arrivarci.

Martedì il via libera al Recovery plan anche con il sì di italia Viva



Il Consiglio dei ministri per l’approvazione della bozza del Recovery plan da presentare a Bruxelles per ottenere i circa 200 miliardi tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto destinati all’Italia è stato fissato per martedì sera o al più tardi mercoledì. Ventiquattro ore prima il testo riscritto in base alle osservazioni dei partiti, a cominciare dalla renziana Italia Viva, sarà mandato ai leader. Renzi ha già fatto sapere che in ogni caso non si metterà di traverso all’approvazione in Cdm: il testo andrà poi in Parlamento che potrà emendarlo. Così come ha assicurato di dare il suo apporto in Parlamento sul decreto per lo scostamento dal deficit (altri 25 miliardi) e sul nuovo decreto ristori. «Nessuno - è il ragionamento dell’ex premier - potrà accusarci di voler bloccare il Piano da mandare a Bruxelles o di non voler dare le compensazioni economiche ai lavoratori e agli imprenditori in sofferenza a causa delle chiusure dettate dall’emergenza sanitaria».

La minaccia renziana: ritiro della delegazione subito dopo il Cdm

Quello che ancora non è chiaro, e che andrà deciso appunto nelle prossime 48 ore, è che cosa accadrà subito dopo il via libera al Recovery plan in Cdm. Se nel frattempo non si trovasse la quadra, la minaccia del ritiro della delegazione di Italia Viva dal governo si tradurrebbe in fatto reale. Ma davvero Renzi arriverà a tanto, rischiando per altro di perdersi un pezzo dei gruppi parlamentari per strada? E davvero il premier Giuseppe Conte rischierà fino al quel punto, esponendosi a una conta in Aula che comunque non lo terrebbe in vita? Dal Colle è stato infatti informalmente chiarito che in caso di sfiducia in Senato Conte non potrebbe avere il reincarico per la formazione di un nuovo governo da lui guidato, ma anche una “vittoria” grazie a qualche voto sparso di senatori “raccogliticci” non costituirebbe lo stesso agli occhi del Capo dello Stato Sergio Mattarella la base per la formazione di un nuovo governo politicamente coerente.

L’apertura di Conte sui temi posti da Renzi...



Qui occorre fare un piccolo passo indietro: nei giorni scorsi da parte di Conte sono giunte tramite i “pontieri” (primo tra tutti Goffredo Bettini, consigliere politico del segretario del Pd Nicola Zingaretti) numerose aperture ai temi posti da Renzi: più spazio nel Recovery plan agli investimenti rispetto agli incentivi e più spazio alle spese aggiuntive rispetto a quelle sostitutive di progetti già in bilancio; cessione da parte del premier della delega ai servizi segreti a una persona terza di sua fiducia (si fanno i nomi del segretario generale della Presidenza del Roberto Chieppa o del sottosegretario Mario Turco); stop al contestato progetto di una Fondazione con capitali pubblici e privati per la cybersecurity; un ministero ad hoc o una vicepresidenza con la delega all’attuazione del Recovery plan (probabilmente al Pd) per superare politicamente l’impasse sulla cabina di regia inizialmente immaginata dal premier con sei supermanager estranei ai partiti.

... e l’offerta, rifiutata, di un corposo rimpasto

Ma soprattutto da Conte è arrivata la disponibilità a un corposo rimpasto. Le ipotesi per la rivisitazione della squadra di governo sono un vicepremier del Pd (Andrea Orlando o Dario Franceschini nel caso in cui il ministero da lui retto - Cultura e Turismo - dovesse essere diviso in due) e l’ingresso dei renziani in una o due caselle di peso: o la Difesa, e in questo caso il dem Lorenzo Guerini si trasferirebbe al Viminale con l’attuale ministra degli Interni Luciana Lamorgese che passerebbe ad avere la delega ai servizi segreti; oppure le Infrastrutture, che sembra essere la vera meta di Renzi per uno dei suoi (Maria Elena Boschi o Ettore Rosato), e in questo caso la dem Paola De Micheli terrebbe solo i Trasporti previo spacchettanto o traslocherebbe al Lavoro scalzando la ministra pentastellata Nunzia Catalfo, giudicata troppo “assistenzialista” sia da Renzi sia dal Pd.