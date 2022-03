Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un autobus con a bordo una cinquantina di cittadini ucraini si è ribaltato per cause ancora da accertare sulla A14 in direzione sud all’altezza di Forlì. Nell’incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco che stanno ancora operando, una persona sarebbe morta e altre sarebbero rimaste ferite.