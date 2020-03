Si rifornisce in fretta e facilmente

Un sistema fast charger integrato nella rete elettrica della Nuova 500, idoneo sia per la corrente alternata sia per quella continua, accelera i tempi di rigenerazione della batteria, consentendo di recuperare una riserva di energia per 50 chilometri in soli cinque minuti o una ricarica all'80% in 35 minuti. La Nuova 500 può sfruttare anche la centralina domestica Easy Wallbox sviluppata da Fca con Engie Eps. Il dispositivo, destinato anche a tutti gli altri modelli alla spina di Fca, non necessita dell'intervento di installatori per operare sino a 3 kW, poiché basta collegarlo a una normale presa schuko. Inoltre, con adeguati interventi alla rete elettrica, opera anche sino a 7 kW, potenza che consente di ricaricare completamente la batteria della Nuova 500 in sei ore.