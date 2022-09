Sì al riordino dei super ospedali: più selezione e partner industriali

Ascolta la versione audio dell'articolo

I 52 super ospedali che oltre a curare i pazienti portano le innovazioni terapeutiche al letto dei pazienti dovranno rispettare criteri molto più stringenti - da verificare ogni quattro anni - per potersi fregiare del titolo di Irccs, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, che gli consente tra l’altro di accedere ai fondi dei bandi di ricerca a loro riservati.

Questi super ospedali specializzati nella cura di alcune patologie o tipologie di pazienti - dai tumori alle malattie neurologiche fino alla pediatria - potranno lavorare anche in partnership più stretta con i privati e le industrie per il trasferimento tecnologico in ambito industriale dei risultati della ricerca di nuove terapie oltre che per creare spin off e start up. E nel caso di Irccs pubblici (22 sui 52 totali) lo potranno fare adottando un «albo dei partner industriali».

Il provvedimento

Ecco alcune delle novità più importanti contenute nel decreto legislativo messo a punto dal ministero della Salute che mercoledì 28 settembre ha incassato il primo via libera del consiglio dei ministri e dà attuazione alla delega per il riordino della disciplina degli Irccs, una riforma che fa parte dei target europei, che secondo la tabella di marcia del Pnrr deve essere varata entro il prossimo 31 dicembre.

Le prossime tappe

Il decreto, dopo il via libera preliminare del Governo uscente, dovrà ora passare l’esame in Stato-Regioni e poi i pareri delle commissioni di Camera e Senato e infine tornerà in consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Un sì finale che presumibilmente arriverà con il nuovo Governo che difficilmente avrà il tempo per scrivere un nuovo decreto e approvarlo entro fine anno.

Gli ospedali interessati

La riforma che riguarda grandi centri - dall’Istituto tumori di Milano al Gemelli e allo Spallanzani di Roma - ma anche strutture più piccole, prova ad alzare l’asticella dei criteri per poter rientrare in questo “dream team” degli ospedali italiani che accanto alla cure fanno anche ricerca di frontiera.