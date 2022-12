Si riparta dalle «energie coraggiose»: il manifesto anti-crisi della Fondazione Guido Carli

Descalzi: puntare a sicurezza e competitività

Per cambiare senza lasciarsi cambiare, avvertiva Carli, la ragione va trasformata in forza. E la forza della ragione è in fondo quella richiamata da Descalzi, intervistato dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni, quando ha sollecitato la necessità di affiancare al paradigma della sostenibilità ambientale «altre due gambe»: sicurezza energetica, per cui occorre «un piano» in Europa e in Italia, e competitività del nostro sistema industriale. Come? Mantenendo una visione a breve termine (basata sulla realtà di un Paese «in cui la domanda di gas non è elastica», il gas «non può scomparire dalla tassonomia» e le infrastrutture come i rigassificatori servono per sostenere la competitività delle nostre industrie) e una visione a medio-lungo termine, dunque depurando la tecnologia dallo «stampo ideologico».

Cairo: «Si ripensi anche al nucleare»

Identico sentire da parte di Cairo. Nel faccia a faccia con la giornalista e conduttrice Tv Veronica Gentili, che ha moderato anche la successiva tavola rotonda, Cairo ha incoraggiato a ripensare la politica energetica anche «aprendo a fattori che abbiamo dismesso, come il nucleare».

Strategia e fiducia, gli ingredienti per vincere la sfida

Il valore di una prospettiva strategica, insieme a quello della fiducia, è stato richiamato da tutti i manager. Se Dompé ha citato la pandemia come esempio di quanto lavorare insieme (pubblico e privato, Italia, Europa, Usa e altri Paesi) con un chiaro set di priorità sia la chiave per vincere le sfide in tempi velocissimi, Sala ha raccontato la strategia aziendale di Publitalia davanti alle tante crisi che si sono sommate in questi tre anni: «Un triplice patto: intergenerazionale con i dipendenti, imprenditoriale con i nostri clienti, editoriale sui contenuti». Ferraris ha ricordato l’obiettivo a cinque anni di Ferrovie («Coprire oltre il 40% dei nostri consumi attraverso la produzione di rinnovabili»), Benigni la capacità del settore difesa, sicurezza e cyber di riorganizzarsi davanti alle avversità per «sprigionare energia coraggiosa». Quella che serve all’Italia, oggi più che mai.