Si riparte da Torino dove è nata la prima 500

Il 4 luglio 2020, in occasione del 63° compleanno della 500 si riparte da Torino e dai quei luoghi che hanno visto nascere la prima generazione della mitica vettura Fiat, insomma dove tutto è cominciato. Dalle linee produttive nello stabilimento di Mirafiori che sono state completamente rinnovate è iniziata la produzione della Nuova 500, mentre al quarto piano della Pinacoteca Agnelli, al Lingotto, è stata ambientata la Virtual Casa 500. E' questa la grande sorpresa di Fiat per celebrare la sua icona. Un museo naturalmente virtuale per il dopo coronavirus per raccontare sia il passato che il presente, mail futuro di 500 che si può visitare come se si trattasse di una mostra permanente direttamente dal proprio smartphone o dal pc oppure dal tablet. Una visita dinamica che parte dagli anni Cinquanta per arrivare fino ad oggi per raccontare una storia che appartiene a tutti noi italiani, proprio come quella della 500.