Si rompe tubo del vapore, morti due operai in ditta nel pavese

1' di lettura

Due operai sono morti in seguito alla rottura di una tubatura di vapore nell’azienda in cui stavano lavorando. L’incidente, secondo le prime informazioni, si è verificato presso la ditta “Digima” a Villanterio, un’azienda in provincia di Pavia che si occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione.

I due lavoratori della ditta Digima, secondo quanto ricostruito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) Lombardia, sarebbero stati investiti da vapori contenenti una sostanza tossica, verosimilmente ammoniaca. Hanno perso la vita un 50enne e un suo collega di cui al momento non viene riferita l’età. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

