Sì al Salone del Mobile in settembre. Una formula inedita per la ripartenza

Non sarà «mini», non sarà «light», non sarà «ridotta». Sarà un’edizione «inedita, all’insegna dell’innovazione». Aggettivi a parte, la notizia importante è che finalmente – dopo una settimana di discussioni e cda permanenti, di tensioni interne – il cda di FederlegnoArredo ha confermato che il Salone del Mobile di settembre si farà, nelle date previste (dal 5 al 10) e all’interno di Fiera Milano.

«Sarà con una veste inedita, attenta a valorizzare le novità, le tecnologie e i progetti delle aziende», scrivono gli organizzatori nel comunicato diffuso al termine della riunione, che ha trovato la quadra tra i tanti interessi che si erano contrapposti in questi giorni e le pressioni politiche.

Ma sarà un Salone molto diverso da quello che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, con 2.500 espositori, oltre 210mila mq di superficie espositiva occupata e quasi 400mila visitatori. Gli organizzatori non vogliono usare il termine «mini», perché non passi l’idea di una manifestazione di minore qualità.

Il progetto dell'evento 2021 – che è stato primariamente annunciato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri e successivamente a tutte le istituzioni nazionali coinvolte e a quelle

del territorio, nonché condiviso con il partner storico Fiera Milano – sarà affidato e

coordinato da un curatore di fama internazionale e punterà a rafforzare legame, relazioni e

azioni concrete con il tessuto economico e sociale che riconosce centralità e rilevanza al

Salone del Mobile.Milano.

E così il cerchio si chiude: alle imprese dell’arredo, che in larga parte chiedevano l’annullamento della manifestazione, vengono risparmiati costosi investimenti difficili da programmare e sostenere in tempi di pandemia. A Fiera Milano è confermata l’occupazione degli spazi (sebbene saranno sicuramente meno degl ianni precedenti al Covid). Alla città di Milano rimane il suo Salone, sebbene diverso.