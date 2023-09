Si scioglie l’alleanza tra Gruppo VéGé e Metro Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

A fine anno giunge al termine dopo quattro anni la partnership, sviluppata attraverso un contratto di mandato, tra Gruppo VéGé e Metro Italia ma non vengono escluse collaborazioni future che «siano efficaci per entrambe le parti» si legge in una nota congiunta. «Gruppo VéGé ha sempre fortemente voluto essere una realtà multi-insegna e multi-format. È una caratteristica formidabile, che permette di attrarre realtà nazionali di ogni tipo. Con il partner Metro abbiamo fatto un percorso insieme per 4 anni ad alto valore aggiunto reciproco - sottolinea Giovanni Arena, presidente di Gruppo VéGé -. Le esigenze internazionali del Gruppo Metro, contestualmente alla sua focalizzazione sul cliente HoReCa, fanno ora scegliere strade diverse. Abbiamo lavorato molto bene con Metro Italia e non è detto che nel futuro, su specifici progetti, non ci possano essere ancora delle convergenze». In altre parole una separazione soft che potrebbe proseguire su specifiche attività. «Metro Italia sta accelerando la propria evoluzione verso un’offerta specifica rivolta al cliente HoReCa e ha quindi deciso di focalizzarsi ancora di più sullo sviluppo del proprio business wholesale con una strategia di negoziazione autonoma - aggiunge Arnoud J. van Wingerde, Ceo di Metro Italia -. Ringrazio il Gruppo VéGé per la proficua collaborazione di questi anni, che ha contribuito a far superare all’azienda periodi caratterizzati da eventi straordinari che stanno ancora avendo effetti collaterali sul costo dell’energia, sul reperimento di prodotti e sulle materie prime».