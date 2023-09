Sì del Senato al Ddl incentivi: dallo stop al click day alla piattaforma telematica. Cosa cambia per le imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera dall’Aula al Senato al ddl incentivi, con 134 voti favorevoli e 30 astenuti, nessun voto contrario. Si tratta di un provvedimento, collegato alla manovra, di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, semplificazione delle procedure e disposizioni relative alle attività economiche, nel testo proposto dalla commissione Industria. Il disegno di legge passa all’esame della Camera, dove non dovrebbe subire modifiche.

Rivisto il sistema degli incentivi alle imprese

L’obiettivo principale del ddl incentivi, che consta di 10 articoli, è la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, oggi troppo numerosi e frammentati. Una giungla di quasi 2.000 agevolazioni, in parte nazionali e in parte regionali, spesso difficilmente compatibili. Viene per questo introdotto un Codice degli incentivi, definendone principi e criteri direttivi, viene prevista la messa a regime e la valorizzazione della piattaforma telematica “Incentivi.gov.it”. E viene stabilito che i principi per il coordinamento con gli incentivi regionali dovranno essere in linea con la politica di coesione europea.

Incentivi più mirati e selettivi

L’offerta di aiuti con risorse pubbliche sarà più selettiva rispetto al passato. Le agevolazioni saranno prevalentemente destinate alle aree meno sviluppate del Paese (con un tasso di disoccupazione superiore al 20%), mentre i settori promossi saranno quelli delle tecnologie innovative, dell’intelligenza artificiale, dell’elettronica, dell’informatica, della robotica e automazione, a cui si aggiungeranno gli investimenti nel campo della ricerca per innovazione e sviluppo, della transizione ecologica e della salvaguardia dell’ambiente. Nella distribuzione degli aiuti viene inoltre aggiunta la necessità di valutare anche le dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell’Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione.

Equiparati imprese e professionisti

Equiparati infine imprese e professionisti. Nel corso dell’iter a Palazzo Madama è infatti stato introdotto via emendamento il nuovo principio per cui essere un professionista non preclude la possibilità di ricevere gli stessi incentivi di un’azienda, solo però «ove ne ricorrano i presupposti». La problematicità della differenza di trattamento era emersa soprattutto durante l’emergenza Covid, con l’approvazione dei contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle restrizioni inizialmente destinati solo alle imprese.

Inoltre viene autorizzata una spesa per il monitoraggio delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per l’implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. L’ultimo articolo contiene la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.