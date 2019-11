Sì del Senato al Decreto Clima / Azioni per la riforestazione

(© P.Michael Photoz/AKA)

Il decreto che ha ottenuto il via libera del Senato prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021