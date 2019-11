Sì del Senato al Decreto Clima / Bonus mobilità esteso a uso mezzi in sharing

(© Danilo Donadoni)

È esteso il cosiddetto “bonus mobilità” all'utilizzo dei «servizi di mobilità condivisa a uso individuale». Il bonus è previsto in particolare per chi è residente in Comuni interessati da procedure di infrazione Ue in materia di qualità dell'aria e rottama entro il 31 dicembre 2021 auto fino alla classe euro 3 o moto (fino a euro 2 o euro 3 se a due tempi) per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita. Il buono vale 1.500 in caso di rottamazione di auto e 500 euro per i motocicli. Via libera anche all'ampliamento del bacino di Comuni che possono chiedere il finanziamento di progetti per corsie prferenziali per il trasporto pubblico locale.