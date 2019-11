Sì del Senato al Decreto Clima / Bonus mobilità per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico

(FOTOGRAMMA)

Prevista l'istituzione di un fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, per finanziare un “bonus mobilità” per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale(possibilità introdotta in sede referente) e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. La finalità è la riduzione delle emissioni climalteranti. Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 255 milioni di euro, così suddivisa: 5 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020, 70 milioni € per il 2021, 55 milioni per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024.