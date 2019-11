Sì del Senato al decreto clima / Incentivi prodotti sfusi a platea più ampia negozi

Previsto in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Il contributo era inizialmente previsto agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. Due emendamenti approvati dalla commissione Ambiente e confermati dall'Aula del Senato al Dl clima inseriscono anche gli esercizi di «grande struttura» e l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. C’è stata pertanto un’estensione della platea dei beneficiari. Un altro emendamento confermato dal voto dell'Aula prevede che «ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei».