Sì del Senato al Decreto Clima / Semaforo verde per programmi Italia Verde e Mangiaplastica

(Science Photo Library / AGF)

Semaforo verde del Senato all'avvio di due programmi, Italia Verde e Mangiaplastica, proposti dal Governo con emendamenti al provvedimento. Il primo programma punta a favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e prevede tra l'altro l'adesione ai programmi europei “Capitale europea verde” e “Foglia verde” con l'attribuzione annuale del titolo “Capitale Verde d'Italia” da parte del Consiglio dei ministri.

Il secondo programma prevede un fondo per un programma sperimentale per contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Approvata anche la proposta del Governo per istituire le Zea (zona economica ambientale) nel territorio dei parchi naturali nazionali; nello stesso emendamento viene previsto anche il rifinanziamento del Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni di polveri sottili nei centri urbani.

Via libera anche ai “Caschi verdi per l’ambiente”: si tratta di iniziative di collaborazione internazionale per la tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico.