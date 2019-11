Sì al sequestro dei beni della giudice sotto processo per aver pilotato i fallimenti In attesa della sentenza del giudice di merito, la Cassazione dà il via libera alla confisca dei beni di Patrizia Maciocchi

(Fotogramma)

2' di lettura

Via libera alla confisca per 1 milione e mezzo di euro sui beni dell’ex giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Roma Chiara Schettini imputata nel processo per peculato, con l’accusa di essersi appropriata di oltre 1.115.000 euro del fallimento della Srl Tecnoconsult. L’allora giudice delegato, ora sotto processo a Perugia, era stata rinviata a giudizio dal Gup del Tribunale umbro, che riteneva esistente il fumus del reato, messo a punto, in almeno quattro procedure fallimentari, con l’aiuto di curatori, commercialisti e avvocati, per appropriarsi del denaro destinato al pagamento dei creditori. Un meccanismo che consisteva nel nominare curatori fallimentari infedeli e nel redigere, con l’aiuto di avvocati, falsi atti di insinuazione al passivo.

I consulenti infedeli

Il contributo di consulenti compiacenti sarebbe stato utile per redigere perizie “aggiustate”. Il tutto con l’obiettivo, secondo le imputazioni, di creare crediti fittizi da riscuotere e dividere. La Cassazione, con la sentenza 44899, limita il suo esame al fallimento della “Tecniconsult” che, come parte civile aveva chiesto il sequestro conservativo.

Nello specifico, la misura era stata estesa anche ai beni dell’avvocato Rossella Galante coimputata nel processo, essendo l’immobile della Schettini gravato da più trascrizioni, oltre che da un altro sequestro in favore di un altro creditore per oltre 3 milioni di euro. Secondo l’accusa, infatti, sarebbero quattro i fallimenti finiti all’”attenzione” della Schettini: uno per circa 3 milioni di euro, un secondo per 770mila euro, Tecnoconsult per oltre un milione di euro e un quarto per oltre 860mila euro.

La ricorrente, nella causa esaminata, contestava l’esistenza di una legittimazione ad agire in giudizio da parte della Tecnoconsult, per la mancata dimostrazione di un pregiudizio patito dalla società che non era persona offesa dal reato.