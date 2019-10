Sì al sito che compara i prezzi se non replica l’intera banca dati La app che confronta le tariffe di Trenitalia e Italo non lede il diritto d’autore. Diventa più facile utilizzare i database altrui anche per fini commerciali di Marisa Marraffino

Più semplice usare gli open data e la business intelligence in generale per gestire applicazioni che mettono a confronto servizi concorrenziali. È l’effetto dell’ordinanza del Tribunale di Roma, sezione imprese, del 5 settembre 2019 (giudice Postiglione), resa all’interno del procedimento 34006 instaurato da Trenitalia contro la società britannica Gobright Media Ltd, che gestisce l’applicazione «Trenìt». Il software, che permette agli utenti di comparare le offerte dell’alta velocità, è stato al centro di un contenzioso per le licenze d’uso dei dati.

L’accesso ai dati

A ricorrere in tribunale per far cessare in via d’urgenza l’utilizzo del servizio è stata Trenitalia che lamentava un utilizzo indebito della propria banca dati comprendente la gestione del traffico ferroviario, il costo dei biglietti, gli orari dei treni, fino ai ritardi e alle mappe dei percorsi. In realtà la pratica non è nuova, data la presenza sul mercato di diversi applicativi che comparano tra di loro le offerte più varie, dai prezzi delle polizze fino ai costi degli hotel o dei servizi di autonoleggio. In prima battuta il tribunale aveva sospeso l’applicazione, riservandosi di analizzare più diffusamente la questione all’esito del contraddittorio chiesto in via cautelare.

Successivamente, valutate le prove prodotte, il Tribunale ha invertito la rotta dando il via libera all’applicazione sulla base della considerazione che l’estrazione dei dati avveniva in modo parziale senza arrecare alcun pregiudizio alla società ricorrente.

Al centro della questione l’interpretazione dell’articolo 102-ter della legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore), che consente l’estrazione e il reimpiego di parti non sostanziali di una banca dati pubblicamente accessibile, a condizione che non vi sia alcun pregiudizio per il titolare originario.

A spostare l’ago della bilancia è stato il funzionamento stesso di questo tipo di applicazione che si attiva soltanto su richiesta dell’utente e per singoli campi di ricerca, non replicando l’intero contenuto della banca dati. Per il giudice tale utilizzo sarebbe quindi lecito senza dover pagare i diritti di utilizzo alle società coinvolte.