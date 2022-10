«Si torna in Italia soltanto se è possibile continuare a fare ricerca di alto livello»

Ma lei è rientrata in Italia.

Sognavo di fare altre esperienze di lavoro all’estero, ma allo

stesso tempo ero altrettanto

certa che fuori dall’Italia non mi sarei sentita mai a casa. Voglio precisare: ero disposta a rientrare solo alla condizione di poter continuare a fare ricerca

scientifica ad alto livello. E penso che sia così per tutti.

L’hanno coinvinta le agevolazioni per il rientro dei cervelli?

Non ne ho beneficiato perchè non ne ho avuto bisogno. Ho ricevuto un’offerta molto interessante che comprendeva anche una borsa di studio. Sono infatti Post-doc nel laboratorio torinese del professore Alberto Bardelli, da quest’anno anche direttore scientifico dell’Ifom di Milano, istituto dell’Airc. In pratica, porto avanti ricerche nel campo del tumore al colon retto e la domanda scientifica che ci poniamo è la seguente: «perchè le terapie non producono sempre il medesimo effetto?». La ricerca per ora è culminata in un paper su Science e in una pubblicazione di quest’anno sulla Rivista Nature Genetics. Un lavoro fatto in collaborazione tra università di Torino e istituto dei tumori di Candiolo oltre che con fisici dell’Ifom di Milano guidati dal professore Marco Cosentino Lagomarsino.

Rimpianti?