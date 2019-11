Si torna a sciare a Cervinia

Cervinia è la prima stazione in Valle d'Aosta ad inaugurare la stagione invernale e l'ultima a chiuderla. Da inizio novembre, infatti, hanno riaperto gli impianti di risalita nella località alpina. Si potrà sciare in territorio svizzero, sul ghiacciaio di Plateau Rosà, raggiungibile da Breuil-Cervinia in poco più di mezz'ora con la rete funiviaria “Breuil Cervinia- Plan Maison-Cime Bianche Laghi-Platea Rosà”. In Svizzera è aperto il tratto “Trockner Steg – Klein Matterhorn”, la seggiovia “Furggsattel “ e le sciovie “Plateau Rosà 1 e 3”. Da sabato 9 novembre è aperta la parte alta della pista Ventina con rientro, sci ai piedi, alla stazione di Cime Bianche Laghi. Inoltre saranno in funzione le seggiovie “Plan Maison”, “Fornet” e “Bontadini”. Queste nuove aperture consentono di sciare sulla parte italiana del comprensorio del Cervino e per l'occasione è previsto uno speciale ski pass “Nazionale” di 30 euro. La nuova stagione, che si concluderà il 3 maggio 2020, prevede impianti aperti tutti i giorni per più di sei mesi.