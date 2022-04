Sì Ue all’assegno da 21 miliardi, il decreto facilita i 45 obiettivi di giugno

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Dopo il via libera ieri di Bruxelles al versamento della prima rata da 21 miliardi del Pnrr, il governo mette il piede sull’acceleratore per centrare i prossimi traguardi di fine giugno: 45 tra riforme (15, tra cui spiccano quelle della carriera degli insegnanti, la delega per la riforma degli appalti pubblici e la strategia per l’economia circolare) e investimenti (30 ). Lo fa con un pacchetto di 41 articoli approvato ieri dal Cdm che spazia dal portale nazionale per il lavoro nero a una serie di interventi “chirurgici” per velocizzare la messa a terra del Recovery. Insieme al sì Ue alla prima tranche è arrivato anche il messaggio della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, al premier Mario Draghi: «Voglio congratularmi per l’implementazione del primo step del Pnrr. Il risultato positivo riflette sia la qualità del piano italiano sia l’impegno congiunto dell’Italia e della Ue nel fare della Recovery e Resilience Facility una storia di successo europeo».

Mite, arriva il fondo ad hoc

La bozza del decreto Pnrr 2 prevede l’istituzione di un fondo ad hoc, che avrà una dote di 15 milioni nel triennio 2022-2024, per la realizzazione delle misure di competenza del Mite che potrà disporre anche del supporto tecnico-scientifico dell’Enea per l’attuazione e il monitoraggio del Pnrr: a tal fine, è prevista l’istituzione del direttore generale. Sempre restando all’Enea, il pacchetto contiene poi l’annunciata stretta sul 110% con la trasmissione obbligatoria all’Enea delle informazioni sugli interventi effettuati. Tra le misure previste, è poi fissata l’esclusione dagli oneri generali per il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde (spetterà a un decreto del Mite individuare casi e condizioni tecniche in cui ricorre l’eccezione). Esclusa anche l’applicazione dell’accisa se non utilizzato direttamente come carburante in motori termici.

Loading...

Cold ironing, iter più celeri

Ci sarà una fast track autorizzativa per l’elettrificazione dei porti (cold ironing): i progetti sono «da considerarsi di pubblica utilità» e «caratterizzati da indifferibilità e urgenza». E gli interventi sono soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione competente: il termine massimo per chiudere il procedimento unico non deve superare i 120 giorni (o 180 se serve il procedimento di Via o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica).

Innovazione e Sud

Confermata la nascita di una Newco per la Pa digitale tra Inps, Inail e Istat (si veda Il Sole-24 Ore del 29 gennaio). La società, che si chiamerà 3-I spa, presterà servizi informatici e di gestione software ai tre soci, alla presidenza del consiglio, al ministero del Lavoro, all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e alle altre Pa centrali. Vengono poi stabilite procedure speciali di spesa, in deroga, per i servizi cloud acquistati dalla Pa. Cambia la governance dell’Asi (Agenzia spaziale italiana): i poteri di indirizzo e coordinamento passano al ministero dell’Innovazione tecnologica, mentre il ministero dell'Università esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all’attività di ricerca scientifica. Per il Sud il pacchetto del ministro Mara Carfagna punta sulle zone economiche speciali: sono assegnati 250 milioni ai contratti di sviluppo, viene semplificata la riperimetrazione delle aree e si specifica che tanto gli acquisti quanto le costruzioni di immobili potranno godere del credito di imposta per gli investimenti nelle zone. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, poi, si prevede di disciplinare il funzionamento delle Zone logistiche semplificate al Nord.

Rischi climatici, nasce il Snps

Nel Dl è inoltre istituito il Sistema nazionale per la prevenzione dei rischi ambientali e climatici che servirà a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per prevenire, controllare e curare le malattie acute e croniche, trasmissibili e non, associate a questo tipo di rischi.