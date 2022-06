«Sì alla zona economica speciale a cavallo tra Marche e Abruzzo»

In qualunque porto è necessario il confronto con gli operatori, per capire quali possono essere i margini di crescita e non lo si può fare solo dalla scrivania. Serve un coordinamento dell'Autorità di sistema portuale che vada al di là dell'attività di ufficio e in cui è fondamentale il ruolo dell'autorità marittima”.

Ancona e Ortona, e più in generale i porti di Abruzzo e Marche come devono collocarsi nello scenario delle autostrade del mare e dei due corridoi europei per guadagnare competitività?

Ancona ha già trovato una via per essere protagonista nello scenario della storia del mare e dei corridoi europei con il traffico combinato delle autostrade del mare. Ortona sta dando segni più evidenti di poter giocare un ruolo in questo ambito. Dobbiamo però ancora approfondire quali sono le potenzialità da stimolare e quali i traffici in cui poter crescere.

Teme che le nuove strategie internazionali possano favorire Taranto, Brindisi, Ravenna, Trieste a scapito dei due scali di Marche e Abruzzo?

Non posso non tenere conto dello scenario dell'intero Adriatico, ma credo che la competizione fra i porti italiani non sia la strada migliore per generare sviluppo. L'obiettivo non è togliere traffici agli altri scali ma conquistare il mio traffico all'interno di un sistema nazionale, in cui il vero concorrente è rappresentato dai corridoi che non passano per l’Italia. In questo dobbiamo anche fare squadra. Come sistema portuale dell'Adriatico centrale l'orizzonte è cercare di essere la porta d'ingresso in Europa, così da non bypassare il nostro Paese.